في الأنبار.. صراعُ نفوذ.. ابتزاز وفساد.. يودي بنقل قائد شرطتها

2019/10/23 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر أمنية، اليوم الخميس، عن وجود خلافات حادة بين قائد #شرطة #الأنبار، #هادي_رزيج_كسار وقائد عملياتها اللواء #ناصر_الغنام، بسبب الصراع على المغانم والنفوذ داخل المحافظة.المصادر […]

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