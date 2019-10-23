في سابقة جديدة.. وزارة الدفاع تُغازل المتظاهرين بوسم التعاون والمحبة ومغردون يتفاعلون

2019/10/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الدفاع العراقية، وسما على منصة تويتر الاجتماعية، تحت عنوان “واجبنا حمايتكم” في إشارة إلى وقوف القوات الأمنية مع المتظاهرين خلال خروجهم يوم 25 أكتوبر.لأجلكم نحارب الارهابلأجلكم نضحي بارواحنافنحن حماة الارض والعرضنحن حماة العراق#واجبنا_حمايتكم pic.twitter.com/5CuS9girRj — وزارةالدفاع العراقية (@modmiliq) October 23, 2019 ونشر مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، […]

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