2019/10/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانيق يحقق تعادلاً دراميتيكياً أمام نفط الجنوب في اولى مبارياته بالموسم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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