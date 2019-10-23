بالصور.. إختراق وتفكيك خلية إرهابية خططت لاغتيالات في كركوك

2019/10/23 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في كركوك.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع فوج المهمات الأول- لواء المهمات للمديرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونه من ثلاثة عناصر ترتبط بما يسمى {ولاية كركوك}".وأضافت" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتلقي القبض عليهم في منطقتي الحي العسكري وحي الخضراء بمحافظة كركوك وتضبط بحوزتهم عبوات لاصقة وصواعق كهربائية للمتفجرات وهواتف مسلكة للتفجير وبطاريات سعة ٩ فولت وحقائب عسكرية".



ونوه الى" انهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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