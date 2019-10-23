عبدالمهدي يبحث الاصلاحات الحكومية مع سفیر بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق

2019/10/23 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، مع سفیر بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هارت، الاصلاحات الحكومية، التي جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "استقبل سفیر بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هارت، وتم بحث تطوير العلاقات بين العراق ودول الإتحاد الاوربي وتبادل المصالح وتوسيع التعاون في المجالات كافة وفي مقدمتها التعاون الإقتصادي".

واضاف: "كما تم بحث جهود الحكومة لدعم الأمن والإستقرار وتطوير الاقتصاد العراقي وإستمرار التعاون ضد الإرهاب، الى جانب الحراك الذي يشهده العراق والإصلاحات الحكومية إستجابة لمطالب المتظاهرين، اضافة الى بحث الوضع الإقلیمي والتطورات شمالي سوریا والتأثیر الأمني المحتمل على العراق".

بغداد اليوم - بغداد

أصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن موقفه من التظاهرات المزمع انطلاقها في بغداد وبعض المحافظات يوم الجمعة المقبل، فيما أكد دعمه لدعوات تعديل الدستور.

وذكر الحزب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &qu

بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، على تعطيل جلسات مجلس النواب، بالتزامن مع اخر يوم للتصويت على انهاء ملف الدرجات الخاصة.

وقال الكعبي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "يوم غد الخميس 24 تشرين الأول

بغداد اليوم- كردستان

وجه مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، رسالة الى المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية، وفيما بين انه يقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، أعرب عن أمله بأن يكون هناك رد ايجابي من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال اعلام الم

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