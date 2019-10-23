الدفاع الامريكية: قواتنا المنسحبة من سوريا تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة وموافقتها

2019/10/23 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي ، اليوم الاربعاء، وزير الدفاع الامريكي السيد مارك اسبر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية ، الى جانب مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، اضافة الى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، كما جرى بحث الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار" .

وأكد وزير الدفاع الامريكي، وفقا للبيان "إلتزام الولايات المتحدة الامريكية التام بدعم العراق وإحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى ان "القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها".

ولفت ان "أي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة".

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