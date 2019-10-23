رؤساء السلطات الثلاث في اجتماع جديد : رئيسا مجلس القضاء و النواب يشددان على التنفيذية تحقيق المطالب المشروعة وحماية المتظاهرين

2019/10/23 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ضم قصر السلام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث شدد على ضرورة حماية التظاهرات المرتقبة يوم الجمعة 25 تشرين الأول 2019 واستضاف رئيس الجمهورية برهم صالح، اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.مطالب المشروعة للمتظاهرين في […]

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