افتتاح بيت صحي في قرية كوليجة التابعة لبعشيقة

2019/10/23 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر بحضور مدير المركز الصحي في بعشيقة د.لقمان باقر والصيدلاني ياسر ابو عمار ومنتسبين اخرين، تم افتتاح بيت صحي في كوليجة، التابع للمركز الصحي في بعشيقة/القطاع الايسر/ دائرة صحة نينوى.تسلّم البيت الصحي والذي يعتبر المسؤول عنه الممرض “وسيم زهير” مع كادر تمريضي وصيدلي لادارة البيت الصحي والدوام فيه على …

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