2019/10/23 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، مع سفیر بعثة الاتحاد الاوربي في العراقمارتن هارت، الإصلاحات الحكومية إستجابة لمطالب المتظاهرين.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (خطوة برس) أن “رئيس مجلس الوزراء، استقبل سفیر بعثة الاتحاد الاوربي في العراق، حيث تم بحث تطوير العلاقات بين العراق ودول الإتحاد الاوربي وتبادل المصالح وتوسيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي وسفیر بعثة الاتحاد الاوربي في العراق يبحثان الإصلاحات الحكومية إستجابة لمطالب المتظاهرين وكالة خطوة برس.

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