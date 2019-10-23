2019/10/23 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس دعت مديرية شهداء ذي قار، اليوم الاربعاء، ذوي الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات لاخيرة الى الحضور للمديرية للبدء بترويج معاملاتهم.وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “مديرية شهداء ذي قار دعت ذوي الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الاخيرة بالتنسيق مع خلية المتابعة التابعة الى مكتب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية شهداء ذي قار تدعو ذوي الشهداء التظاهرات مراجعة مقرها لترويج معاملاتهم وكالة خطوة برس.

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