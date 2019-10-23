2019/10/23 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، ملف الإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (خطوة برس) أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الدفاع الامريكي، وجرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي ووزير الدفاع الامريكي يبحثان ملف الإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي ووزير الدفاع الامريكي يبحثان ملف الإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي ووزير الدفاع الامريكي يبحثان ملف الإرهابيين السجناء في سوريا وإحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).