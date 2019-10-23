وزير الدفاع الاميركي لرئيس الوزراء: أي تصريحات بشأن بقاء القوات الأميركية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق غير صحيحة

2019/10/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، اليوم الأربعاء، ان القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بإتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، وأي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة.

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