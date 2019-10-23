بالصور.. إنشقاق مرعب في الأرض بمحافظة عراقية

2019/10/23 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ارعب انشقاق طولي في الارض أهالي محافظة ميسان.

وكشف المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} عن" انشقاق في سطح الارض لطول يصل عشرات الأمتار منطقة حي الكرار المحاذية طريق {بغداد-عمارة} في قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان".واثار هذا الانشقاق الرعب في نفوس المتابعين وبالأخص أهالي المحافظة فالبعض منهم فسر هذا الامر بنه يحصل عادة في الطرق او الاراضي المدفونة والتي تكون عادة مجاورة لنهر ان كان به ماء او لا.والبعض الاخر فسر أسبابه الى هبوط والسبب التربة بشكل تفاضلي وحركة حبيبات التربة باتجاه الارض المنبسطة او النهر، وعادة يحصل في التربة الطينية.الغريب في الامر ان المتنبئ لم يعلق على هذه الظاهرة او أسبابها بعد واكتفى بنشر الصور.انتهى

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