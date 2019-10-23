مكتب عبد المهدي يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الدفاع الأميركي

2019/10/23 | 20:03

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء الأخير بوزير الدفاع الأمري...





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