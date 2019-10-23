في مباراة دراماتيكية .. نفط الجنوب يتعادل مع الطلبة 4-4

2019/10/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

تعادل الطلبة ونفط الجنوب 4-4 , اليوم الاربعاء , في مباراة دراماتيكية ومثيرة حتى اخر لحظاتها , والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الدور الرابع للدوري الممتاز .

افتتح الطلبة التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب محمد جفال , ثم تعادل نفط الجنوب بواسطة لاعبه فراس زامل , وبعدها بست دقائق فقط استطاع نفط الجنوب من تسجيل الهدف الثاني عن طريق حيدر جلاوي , لينتهي الشوط الاول على وقع هذا الهدف .

الشوط الثاني كان من اجمل الاشواط من خلال الاهداف التي سجلت , حيث استطاع الطلبة من احراز هدف التعادل الثاني عن طريق المدافع صفاء جبار في الدقيقة 53 , وبعدها باربع دقائق فقط عاد نفط الجنوب للتقدم من جديد عن طريق باسم علي الذي سجل الهدف الثالث لفريقه , وما هي الا اربع دقائق حتى عاد صفاء جبار ليبصم على هدفه الثاني والثالث لفريقه وتحديدا في الدقيقة 61 , وبقيت المباراة سجالا بين الطرفين حتى حانت الدقيقة 86 لتشهد اجمل اهداف اللقاء عن طريق الموريتاني علي الشيخ بتسديدة قوية جدا سكنت الشباك معلنة الهدف الرابع للطلبة , وما ان ظن الجميع ان النقاط الثلاث ستذهب الى الانيق , استطاع نفط الجنوب من احراز هدف التعادل في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع بواسطة لاعبه باسم علي , ولتنتهي المباراة بالتعادل 4-4 .

وبهذه النتيجة رفع نفط الجنوب رصيده الى النقطة 5 نقاط ارتقى بها للمركز الثامن , في حين كسب الطلبة اول نقطة له وضعته في المركز الثامن عشر .

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