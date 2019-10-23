الكشف عن تفاصيل زيارة اللجنة الوزارية المكلفة من عبدالمهدي الى ديالى

2019/10/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف المكتب الاعلامي لمحافظ ديالى مثنى التميمي،اليوم الاربعاء، تفاصيل زيارة اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى المحافظة برئاسة وزير الثقافة عبدالأمير الحمداني.

وقال المكتب في بيان تلقت"الغد برس" نسخة منه ،إن"محافظ ديالى مثنى التميمي استقبل، اليوم، وزير الثقافة والسياحة والاثار مبعوث رئيس الوزراء الى محافظة ديالى عبد الامير الحمداني والوفد المرافق له المكلف بمتابعة مطالب المتظاهرين".

وأضاف أنه"فور وصول الحمداني الى مكتب محافظ ديالى عقد اجتماعا مع الحمداني و ركز على ملف الخدمات كنقطة جوهرية، بحضور مدراء الدوائر الخدمية وجمع من وجهاء واهالي المحافظة وكذلك عدد من الفنانين والادباء".

وتابع أن"زيارة الحمداني تضمنت مناقشة مجمل الاوضاع في محافظة ديالى مع محافظ ديالى الذي اكد للحمداني ان المحافظة لم تشهد اي خروقات اثناء التظاهرات التي جرت احداثها بشكل سلمي"، مبينا أن"الحمداني مع مدراء الدوائر الخدمية اهم مطالب المتظاهرين والمعوقات التي تقف امام تنفيذها".

وأشار البيان إلى أن"مبعوث رئيس الوزراء التقى بعدد من قادة التظاهرات في محافظة ديالى والناشطين المدنيين واعضاء برلمان شباب ديالى واستمع الى مطالبهم وناقش معهم سبل تطبيقها على ارض الواقع، فيما استمع الى اهم مطالب شيوخ و وجهاء واهالي محافظة ديالى والمعوقات التي تقف امامهم".

ولفت إلى أنه"من جهة اخرى ناقش الحمداني واقع محافظة ديالى مع عدد من فناني وادباء المحافظة، واستمع الى مطالبهم وناقش معهم سبل النهوض بواقع محافظة ديالى بتكاتف جميع طوائفها ومسؤوليها واهاليها".

وبين أنه""في ختام الاجتماع شدد محافظ ديالى على ضرورة توحيد مطالب اهالي ديالى ونقلها الى الحكومة عبر وزير الثقافة، فيما اكد الأخير بأنه سينقل المطالب مباشرة الى رئيس الوزراء لمناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء ".

وكان مصدر أفاد ، صباح اليوم الأربعاء، بوصول لجنة وزارية برئاسة وزير الثقافة الى محافظة ديالى.

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