الجولة الخامسة من دوري الكرة تنطلق الأحد المقبل

2019/10/23 | 20:28

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بغداد / الصباح

اعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدور الخامس من المرحلة الاولى للدوري الممتاز التي تنطلق يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل، اذ يلعب الاحد الديوانية مع اربيل في ملعب الاول، ويواجه الجوية فريق زاخو في ملعب الشعب ، ويلتقي القاسم مع السماوة في ملعب الكفل، والميناء يلاعب الكرخ في ملعب الفيحاء، ويلتقي نفط الوسط مع الشرطة في ملعب كربلاء الدولي ، وتختتم مباريات الاحد بمواجهة بغداد نفط ميسان في ملعب الاول . وتقام الاثنين اربع مباريات ، اذ يلعب الطلبة العائد للدوري الممتاز مع النفط في ملعب الشعب ، ويواجه الكهرباء فريق الحدود في ملعب التاجي ، ويلتقي نفط الجنوب مع الصناعات الكهربائية في ملعب الفيحاء، وفي قمة مباريات هذه الجولة يلعب النجف مع الزوراء في ملعب الاول . وكانت مباريات الدور الرابع من المرحلة الاولى قد اسفرت عن فوز الامانة على الكرخ بثلاثية نظيفة، وتغلب القوة الجوية على الكهرباء ( 1 / 0 ) وفاز النفط على الديوانية ( 3 / 1 ) ونفط الوسط على السماوة ( 2 / 1)، وتخطى الصناعات الكهربائية فريق القاسم ( 2 / 0 ) وتعادل كل من اربيل مع زاخو ( 1 / 1 ) والزوراء مع الميناء (2 / 2) ونفط ميسان مع الشرطة ( 2 / 2 ) .

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