عبد المحسن يعد فوز الصناعات الكهربائية على القاسم مستحقاً

2019/10/23 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

عد مهاجم الصناعات الكهربائية لكرة القدم فوز فريقه على فريق القاسم بهدفين نظيفين برسم الجولة الرابعة للدوري الممتاز مستحقا.

وقال ياسر عبد المحسن لـ(الصباح الرياضي) ان الفوز الذي تحقق على فريق القاسم جاء من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها جميع اللاعبين والجهاز الفني الذي يقف على رأسه الكابتن عادل نعمة الذي يعمل باحترافية تامة ، فضلا عن ادارة النادي التي دأبت على توفير كل مستلزمات نجاح المهمة.

وأضاف كان بمقدورنا أن نطرق مرمى الفريق الضيف عدة مرات لولا التسرع في انهاء الهجمات وإضاعة الفرص التي كادت تزيد غلتنا التهديفية لو استثمرت بالصورة الصحيحة، ليسجل هو وزميله ذو الفقار عايد هدفي اللقاء.



وأكد عبد المحسن ان فريقه يسير بالصورة الصحيحة التي من شأنها أن تجعله منافسا شرسا ليكون الحصان الأسود لبطولة الدوري التي تضم أندية عريقة لها تأريخ كبير في لعبة كرة القدم ، مبينا بالوقت ذاته ان اسلوب الفريق يشهد تصاعدا ملحوظا من خلال انتهاجه اسلوبا جديدا في التكتيك الذي يتبعه الكادر التدريبي لاسيما بعد أن استوعب لاعبونا الدرس جيدا ليتلافوا الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مستهل المشوار أمام الكرخ ، بينما عاد الفريق ليحقق الفوز على نفط ميسان الذي يعد من خيرة أندية المحافظات لما يضمه من لاعبين قادرين على ترجمة أفكار المدرب على أرض الواقع، ليعود فريقنا ويحقق الفوز ثانية على القاسم والذي لم يأت بمحض الصدفة أو بضربة حظ بل جاء من عمل كبير للجميع ترجم بالصورة الرائعة على أرض الواقع.



وشدد عبد المحسن على ضرورة الحفاظ على المستوى الكبير الذي يقدمه الفريق في مسعى للبقاء ضمن دائرة المنافسة، لاسيما انه يحتل المركز الثالث برصيد ست نقاط بفارق نقطة عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني ونقطتين عن الميناء المتصدر، مشيرا الى ان لديه مباراة مؤجلة أمام نفط الوسط برسم الجولة الثالثة من الممكن استثمارها بالشكل الصحيح موسعا الفارق بينه وبين منافسيه.

ولفت عبد المحسن الى ان اختياره للصناعات الكهربائية هذا الموسم بعد أن مثل الأندية الجماهيرية القوة الجوية والطلبة لم يأت اعتباطا بل عن قناعة تامة بهذا الفريق وما يضمه من لاعبين من طراز جيد قادرين على فعل شيء جميل على أرض الواقع فهناك أسماء جيدة في مجال اللعبة، مبررا بذات الوقت ان ظروفه العائلية هي من أجبرته على عدم الموافقة على اللعب خارج بغداد والتي حالت دون تواجده مع الأندية التي فاتحته للتعاقد معه رغبة منها.

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