2019/10/23 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اولى خطوات البرنامج الوطني للإسكان الخاص ببناء 100 الف وحدة سكنية في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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