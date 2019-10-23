قائد قوات حفظ القانون يعلن استعداد قواته لتظاهرة الجمعة المقبلة ويوجه رسالة للمتظاهرين

2019/10/23 | 20:34

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لتظاهرة الجمعة المقبلة، د...





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