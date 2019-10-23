محمد أبو قمر - مفتاح الحياة في الزمن الميت

2019/10/23 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر هذا اللغط الذي ثار في الآونة الأخيرة بخصوص الرمز المصري القديم مفتاح الحياة ، لا يمكن فهمه علي أنه ناتج عن الجهالة ثم نسكت ، ولا يمكن أيضا تحميله علي انقطاعنا عن تاريخنا القديم لكي نريح رؤوسنا ، وإنما هذا اللغط – وإن كان الشخص الذي آثاره جاهل غبي أحمق – إنما هذا اللغط ناتج عن تدبير محكم يستهدف إصابة الوعي والضمير المصريين بعدة إصابات مباشرة ، أولها الحط من قيمة التاريخ المصري ، وتسفيه رموزه ، ووضع......

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