2019/10/23 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_أبو_قمر هذا اللغط الذي ثار في الآونة الأخيرة بخصوص الرمز المصري القديم مفتاح الحياة ، لا يمكن فهمه علي أنه ناتج عن الجهالة ثم نسكت ، ولا يمكن أيضا تحميله علي انقطاعنا عن تاريخنا القديم لكي نريح رؤوسنا ، وإنما هذا اللغط – وإن كان الشخص الذي آثاره جاهل غبي أحمق – إنما هذا اللغط ناتج عن تدبير محكم يستهدف إصابة الوعي والضمير المصريين بعدة إصابات مباشرة ، أولها الحط من قيمة التاريخ المصري ، وتسفيه رموزه ، ووضع......
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد أبو قمر - مفتاح الحياة في الزمن الميت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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