عادل عبد المهدي يشارك بتشييع قائد الفرقة الرابعة ويؤكد الاستمرار بمقاتلة داعش

2019/10/23 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إن الشهداء هم نبراس هذه الأمة وقادتها الذين يفتحون آفاق المستقبل ويذودون عن اوطانهم وشعوبهم

جاء ذلك خلال مشاركته بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية الذي استشهد في قاطع سامراء، حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة الاستمرار بمقاتلة داعش ومواجهة هذا التحدي رغم كل الصعوبات ، مبينا أن داعش ما زال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام القوات الأمنية وكثف من نشاطاته، اضافة الى التطورات الاقليمية والشقيقة سوريا، ما يجعل القوات الأمنية امام عدة تحديات وتهديدات.

ووصف تقرير اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات بالمهني، داعيا القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام.

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