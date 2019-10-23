قوات حفظ القانون توضح خطتها لتظاهرات 25 أكتوبر وقائدها يوجه رسالة للمتظاهرين

2019/10/23 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لتظاهرة الجمعة المقبلة، داعيا المتظاهرين الى أن يتمسكوا بالحفاظ على سليمة التظاهر، والممتلكات العامة والخاصة.وقال خلف في اول تصريح له، ان “القطاعات التي ستشترك بتأمين الحماية للمتظاهرين في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هي قوات حفظ القانون التابعة لوزارة الداخلية فقط، […]

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