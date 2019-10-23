آلاف المحامين يخرجون بمسيرة احتجاجية مؤازرة لمطالب الشعب وتظاهراته

2019/10/23 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج الألاف من المحامين العراقيين، في مسيرة احتجاجية مطالبة بالاستجابة لنداءات الشعب العراقي ومؤازرة للمتظاهرين السلميينوطاف المحامون شوارع العاصمة بغداد مرددين الهتافات الرافضة للفساد والمطالبة بسيادة القانون ومحاكمة سراق المال العاموأكد نقيب المحامين ضرورة إقامة دولة القانون والمواطنة والحقوق الدستورية من أجل استعادة حق الشعب في الحياة الآمنة والمستقرة والعيش الرغيد والتقدم الحضاري، مطالبا بتعديل دستور الفين وخمسة بما يؤكد وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة وإحلال مبدأ المواطنة بدلاً من المكونات والانتماءات الدينية والقومية والطائفية والحزبية، وإعادة النظر في القانون الانتخابي وبشروط الترشيح والانتخاب والتصويت السري والاعتماد على الدوائر المتعددة وعدم ترحيل الأصوات الى مرشح آخر وضمان مشاركة السلطة القضائية بالإشراف على الانتخابات ورقابتها.

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