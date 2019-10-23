العراق يقدم طلبا لاستضافة خليجي 25

2019/10/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم امس الاربعاء تسلمه طلبا من نظيره العراقي لاستضافة بطولة كاس الخليج بنسختها الـ 25 .



وقال نائب رئيس اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الشكيلي في تصريح نقله الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ان هناك طلبا من الاتحاد العراقي لاستضافة خليجي 25 .

واضاف سيتم النظر في الطلب العراقي خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد على هامش خليجي 24 .

وجرت امس الاربعاء في فندق كمبنسكي بالعاصمة القطرية الدوحة ، مراسم قرعة بطولة كاس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الـ 24 التي تحتضنها الملاعب القطرية للفترة من 27 تشرين الثاني ولغاية 7 كانون الاول ، بمشاركة خمسة منتخبات خليجية هي العراق والكويت وعمان واليمن فضلا عن البلد المنظم قطر .

واوقعت القرعة منتخبنا بمواجهة عمان في الدور الاول ويلعب صاحب الارض مع اليمن، بينما سيكون اسود الرافدين في حالة انتظار في الدور الثاني الذي يلتقي فيه الكويت مع اليمن وقطر مع عمان، ويواجه منتخبنا في الدور الثالث الكويت بينما يلعب اليمن مع عمان، وفي الدور الرابع يلتقي الوطني صاحب الارض والجمهور قطر ويلعب عمان مع الكويت، ويختتم العراق المنافسات بمواجهة اليمن، وتلتقي الكويت مع قطر .

يذكر ان البطولة ستقام باسلوب الدوري من مرحلة واحدة، وسيتوج باللقب المنتخب الذي سيجمع نقاطا اكثر من منافسه.



يشار الى ان عمان احرزت لقب البطولة في اخر نسخة جرت على ارض الكويت .

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