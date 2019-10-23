المخرج شيخاني رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان سينمائي

2019/10/23 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نواكشوط أعلن المخرج السينمائي نوزاد شيخاني عن إختياره رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي والذي يقام في دولة موريتانيا الواقعة غرب افريقيا.وقال شيخاني في تصريح صحفي، “نتشرف باختيارنا لتولي رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية لمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي/ النسخة الرابعة عشر والمنظم للفترة ما بين 23 – 27 …

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