البزوني يطالب مجلس الوزراء بتوفير الدعم لمزارعي الطماطم في الزبير

2019/10/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح حسن البزوني، اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء بتوفير الدعم لمزارعي الطماطم في قضاء الزبير فيما اكد ان المطالب هي حقوق وسبق ان صوت عليها المجلس واتهم بهدر المال العام.

وقال البزوني في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مجلس المحافظة قدم طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عبر اللجنة المكلفة بحزم الاصلاحات التي يترأسها وزير النقل عبد الله اللعيبي، تضمن تخصيص علوة خاصة للمزارعين تديرها الزراعة أو الجمعيات الفلاحية وان تكون هناك عقود زراعية في الاراضي النفطية غير المستغلة حتى وان كانت موسمية للفلاحين وبانتظار ان تتم الموافقة.

وتابع "كما طالبنا بتوفير الدعم للفلاحين من قبل الدولة وغلق الحدود خلال فترة جني المحصول خاصة ان البصرة قادرة على سد حاجة السوق المحلية العراقية من محصول الطماطم" .

واشار إلى ان "مجلس محافظة ألبصرة بانتظار الاجابة عن هذه الطلبات وبخلاف ذلك سيضطر مجلس المحافظة الى اتخاذ إجراءاته بما يخدم القطاع الزراعي".

من جانبه قال المتحدث بإسم المزارعين حميد الياسري، ان ابرز واهم المطالب التي رفعت الى رئاسة مجلس المحافظة بعد التظاهرة هي حماية المنتج المحلي وتخصيص قطعة ارض خارج حدود بلدية الزبير وانشاء علوة موحدة ودعم المزارعين بالبذور والاسمدة والاغطية البلاستيكية، وطالبنا ايظا دعم مربي الحيوانات وتوفير الاعلاف والعمل على منح القطاعي الزراعي والحيواني السلف والقروض اسوة بالمحافظات الغربية".

من الجدير بالذكر ان عشرات من مزارعي قضاء الزبير نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بعدة امور ابرزها سحب رخصة استثمار علوة الطماطم وتخصيص قطعة ارض خاصة لتسويق محاصيلهم الزراعية ودعم المنتج المحلي والمزارعين.

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