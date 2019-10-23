حقوق الانسان تشكل فرقا اضافية لرصد خروقات التظاهرات المقبلة

2019/10/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، تشكيل فرقا اضافية لرصد الخروقات المتوقع أن تحصل في التظاهرات المقبلة.

وذكر بيان للمفوضية تلقته "الغد برس" إن" المفوضية شكلت فرقا اضافية متخصصة من الرصد والتوثيق واستقبال الشكاوى لمتابعة التظاهرات القادمة في بغداد وباقي المحافظات".

وأضافت أن" الفرق مختصة أيضا برصد كافة الخروقات الحاصلة".

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