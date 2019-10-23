السيد مقتدى الصدر يدعو المتظاهرين الى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة والابتعاد عن العنف والتعاون مع القوات الأمنية

2019/10/23 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- خطوة برس دعا السيد مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة ونبذ العنف والتعاون مع القوات الأمنية.وقال السيد الصدر في تعليمات اصدرها اليوم الاربعاء: “اعطِ لاخيك في القوات الامنية وردة، والتحلي بروح المثابرة والصبر من اجل الوطن فحب الوطن من الايمان، والحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة

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