الصدر يصدر 15 فقرة تنظيمية للمتظاهرين ويتوعد من يعتدي عليهم: تشكيلات التيار الصدري في خدمتكم

2019/10/23 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خمسة عشر فقرة تنظيمية لمتظاهري 25 أكتوبر من أجل ضبط الاحتجاج السلمي وتحقيق الأهداف المنشودة.وكانت التعليمات كالتالي: كتب الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر: تعليمات عاهدت الله ان لا اكون ظهيرا للفاسدين بل كما علمني ابي ان اكون نصيرا للمصلحين لذا اقدم مجموعة من النقاط قد ينتفع بها […]

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