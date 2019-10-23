2019/10/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، العلاقات بين البلدين، والتعاون في مواجهة الإرهاب، والتطورات في سوريا

وجرى التأكيد خلال اللقاء على دعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، ومناقشة قضية هروب الإرهابيين السجناء في سوريا واحتمالات تسللهم للأراضي العراقية، اضافة الى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية، كما جرى بحث الدور الإيجابي الذي يلعبه العراق في المنطقة وعلاقاته مع جميع دول الجوار.

وأكد إسبر التزام الولايات المتحدة الاميركية التام بدعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان القوات الأميركية المنسحبة من سوريا باتجاه العراق تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن الحكومة العراقية وموافقتها، مبينا أن أية تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي واسبر يؤكدان اهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي واسبر يؤكدان اهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).