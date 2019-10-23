السيد مقتدى الصدر يدعو المتظاهرين الى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة

2019/10/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السيد مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة وعدم البدء بالعنف والتعاون مع القوات الأمنية.

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