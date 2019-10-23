السامرائي: مواجهة الاحتجاجات السلمية بالحديد والنار يعني المخاطرة بسيادة ومستقبل البلاد

2019/10/23 | 21:36

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، ان مواجهة الاحتجاجات بالحديد والنار يعني المخاطر بسيادة ومستقبل البلاد.

وقال السامرائي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يجب أن يدرك القابضون على السلطة والسلاح، أن سياسة تكميم الأفواه تضرب العملية السياسية الديمقراطية بمقتل وتشكك المجتمع الدولي بمصداقيتها وتمثيلها للشعب".

وتابع ان "مواجهة الاحتجاجات السلمية بالحديد والنار تعني المخاطرة بسيادة ومستقبل البلاد"، مضيفا ان "الاختبار المقبل يوم الجمعة هو الفيصل".

بغداد اليوم- بغداد

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، برد "لائق" اذا تم الاعتداء مرة أخرى على المتظاهرين.

وقال الصدر، في نقاط أصدرها عبر صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة منه مخاطباً المتظاهرين، انه "اعلموا انه ل

بغداد اليوم _ بغداد

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، 15 مقترحاً لمتظاهري يوم الجمعة المرتقبة، فيما أكدت للمحتجين أنه في حال الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم، حسب قوله.

وقال الصدر، في بيان

بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم الأربعاء، أن حزبه يرفض ركوب الأحزاب الرئيسية المشاركة بالحكومة، موجة التظاهرات في البلاد.

وقال إدريس شعبان، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي يس

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