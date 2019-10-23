ميسان.. مقتل وإصابة 10 أشخاص في نزاع عشائري.. هو الثاني خلال أسبوع

2019/10/23 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 10 أشخاص نتيجة نزاع عشائري عنيف في محافظة ميسان.وقالت وسائل إعلام عراقية: إن «نزاعاً عشائرياً اندلع منذ صباح اليوم […]

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