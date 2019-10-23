مصدر: محافظون يخفون الكثير من مشاكل محافظاتهم على اللجان الوزارية

2019/10/23 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن بعض المحافظين يخفون الكثير من المشاكل في محافظاتهم على الوزراء واللجان المشكلة في المحافظات.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن"بعض المحافظين يخفون الكثير من المشاكل التي تتعرض اليها محافظاتهم بسبب نقص الخدمات الاساسية على الوزراء رؤساء اللجان المشكلة في المحافظات، والخاصة بتلبية طلبات المتظاهرين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه أنه"يتم استضافة مقربين لهم أمام رؤساء اللجان المكلفين، تحت ذريعة انهم ممثلين عن المتظاهرين".

يذكر ان لجانا وزارية تجري زيارات ميدانية منذ أيام، إلى المحافظات للاطلاع على مشاكلها.

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