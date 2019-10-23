تكليف اللواء توفيق أحمد بمهام قائد شرطة بغداد

2019/10/23 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم تكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد".

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