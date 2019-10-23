المحمداوي يستلم قيادة عمليات بغداد

2019/10/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني، الاربعاء، ان الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد خلفا للفريق الركن جليل الربيعي".

يذكر ان اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في التظاهرات اوصت في تقريرها النهائي الذي اعلن يوم امس، باعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي.

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