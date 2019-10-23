2019/10/23 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان بدلا عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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