2019/10/23 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع اليوم الاربعاء، عدم وجود أي نية لفرض حظر للتجوال في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر مطلع لواع: لا حظر للتجوال ولا قطع للإنترنت يوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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