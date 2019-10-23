2019/10/23 | 22:03

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إعفاء وزير الخارجية السعودي وتعيين آخر بدلاً عنه

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 21:43

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