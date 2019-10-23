أحزاب وكتل سياسية: التقرير الحكومي لأحداث التظاهرات اغفل الجهة المسؤولة عن قنص المتظاهرين وتعمد قتلهم

2019/10/23 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منها النصر والحكمة والوطنية..الاحزاب استغربت السكوت عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وخطورة استهداف المؤسسات الإعلامية بغداد – الصباح الجديد: ابدت احزاب وكتل سياسية استياءها من تقرير اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات التي عمت البلاد ما بين الأول والسادس من هذا الشهر، وفيما وصفته بالمخيب للامال، دعت احدى الكتل ...

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