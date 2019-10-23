تحالف النصر: القيام بإصلاحات يبدأ بتعديل المنظومة الانتخابية

2019/10/23 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قرارات عبد المهدي لتلبية مطالب المتظاهرين بـ “الترقيعية” بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أمس الاربعاء، أن الشروع بإصلاحات حقيقية يبدأ من وضع منظومة تشريعية وادارية صحيحة للانتخابات، داعياً إلى استبدال اعضاء المفوضية العليا للانتخابات باخرين لا يمثلون احزاباً سياسية، واصفاً اجراءات الحكومية الاخيرة لتلبية مطالب المتظاهرين بالحلول الترقيعية.وقالت ...

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