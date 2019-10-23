قيادي تركماني: اقليم كردستان منح 5000 كردي سوري نازح الجنسية العراقيـة

2019/10/23 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر امس الاربعاء عن فتح تحقيق اتحادي من قبل وزارة الداخلية بعد منح اقليم كردستان التجنيس لـ5000 سوري كردي نازح مؤخرا، مؤكدا :” ان القرار يعد خرقا للدستور والقانون العراقيين “.وقال جعفر في تصريح صحفي :” ان المعلومات التي حصلت عليها وزارة الداخلية تفيد بقيام ...

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