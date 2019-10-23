2019/10/23 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برسث الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرر مايلي ١–احتساب خدمة المحاضرين المجانيين عند التثبيت لاغراض العلاوة والترفيع ٢_اعتبار السنوات السابقه قبل ٢٠١٨ لاغراض المفاضلة في التعين ٣_مساواة المحاضرين بالحقوق والواجبات لمنتسبي الدولة ٤_ادارج التخصيصات المالية للمحاضرين في موازنة ٢٠٢٠ وشمولهم بتوطين الرواتب (الماستر كارد) ٥_تجديد الامور الادارية لعام ٢٠١٨وعام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة : تثبيت المحاضرين المجانيين والمساواة بلحقوق والواجبات لمنتسبي الدوله وكالة خطوة برس.

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