نائب يكشف عن حذف بعض فقرات التقرير النهائي الخاص بأحداث التظاهرات

2019/10/23 | 22:07

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، اليوم الأربعاء، عن حذف أجزاء وبعض الفقرات من ال...





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