قتلى وجرحى بانفجار استهدف الحشد الشعبي في كركوك

2019/10/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب انفجار عبوة ناسفة في جنوب كركوك، اليوم الاربعاء، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي.

وقال مصدر امني مطلع في قضاء الحويجة لشفق نيوز ان الانفجار حصل في حدود ناحية الرياض بواسطة عبوة ناسفة استهدفت مفرزة للواء 56 من الحشد في الحويجة.

واضاف ان الانفجار تسبب بمقتل عنصرين في الحشد، فيما اصيب عنصر ثالث باصابات بالغة نقل على اثرها الى المستشفى ليتلقى العلاج.

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