رئيس الوزراء وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان تعزيز العلاقات بين الجانبين بشتى المجالات

2019/10/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سفير بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هارت

بيان لمكتب عبد المهدي ذكر، أن الجانبين بحثا تطوير العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي، وتبادل المصالح، وتوسيع التعاون في المجالات كافة وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وجهود الحكومة لدعم الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد العراقي واستمرار التعاون ضد الإرهاب، الى جانب الحراك الذي يشهده العراق والإصلاحات الحكومية استجابة لمطالب المتظاهرين، اضافة الى بحث الوضع الإقليمي والتطورات شمالي سوريا والتأثير الأمني المحتمل على العراق.

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