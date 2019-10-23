الصدر للمتظاهرين: أنتم أصحاب المبادرة وإذا اعتُديَ عليكم سنتصرف!

2019/10/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "تعليمات" للمتظاهرين الذين سيخرجون في يوم الجمعة المقبل 25 تشرين الأول/أكتوبر، فيما لفت إلى أنه إذا تم الاعتداء على المتظاهرين فـ"سنتصرف بما يليق".

الصدر للمتظاهرين: لا تسمحوا لأحد مصادرة جهودكم لمن هم في الداخل والخارج فأنتم أصحاب المبادرة

قال الصدر في بيان نشرته صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة منه على "فيسبوك"، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "عاهدت الله أن لا أكون ظهيرًا للفاسدين، بل كما علمني أبي أن أكون نصيرًا للمصلحين، لذا أقدم مجموعة من النقاط قد ينتفع بها الثوار".

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الصدر يدعو أنصاره وقواته للتأهب لكل "طارئ"!

جاءت النقطة الأولى في البيان "اعطِ لأخيك في القوات الأمنية وردة"، فيما كانت النقطة الثانية، هي "التحلي بروح المثابرة والصبر من أجل الوطن فحب الوطن من الإيمان".

طلب الصدر من المتظاهرين في النقطة الثالثة "الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة فهم أخوتكم"، بينما كانت الرابعة أن "لا يستهدف الصالح بذنب الفاسد، ففي الحكومة من هم مغلوب على أمرهم فلا تؤذوهم".

أما النقطة الخامسة، فقال فيها "اعكسوا صورة جميلة بتنظيمكم وهتافاتكم وفِعالكم وأفعالكم، بينما جاءت النقطة الخامسة بـ"لا تبتدأوا العنف، فالفاسد لا يخاف من السلاح أكثر من السلام".

أشار الصدر في النقطة السادسة إلى أن "الكثير من الشعب، بل ومن المنتمين للأحزاب من غير المشتركين في الحكومة يرغب بمشاركتكم، إلا أنه يجهل مطالبكم وآلياتكم فأعلنوها كي يتجلى أمركم".

دعا الصدر في النقطة السابعة مخاطبًا المتظاهرين "حافظوا على أنفسكم قدر الإمكان فآذاكم يؤذينا"، بينما جاءت النقطة الثامنة "لا تسمحوا لأحد مصادرة جهودكم لمن هم في الداخل والخارج فانتم أصحاب المبادرة".

الصدر للمتظاهرين: أعلموا أنه لو تم الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم

قال الصدر في النقطة التاسعة، إن "أخوتكم في (التيار الصدري) بجميع تشكيلاته في خدمتكم..



نسأل الله أن لا تحتاجوا لمعونة أحد".

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أضاف الصدر في النقطة العاشرة "رفع مستوى مطالبكم أمر جيد بشرط التحلي بالحكمة من أجل عدم ضياع العراق دستوريًا وأمنيًا..



فالتفتوا رجاءً"، فيما طلب من المتظاهرين في النقطة الحادية عشر التوثيق والتصوي لما يحدث قدر الإمكان.

بيّن الصدر في النقطة الثانية عشر، أن "سمعتكم عندنا أهم من مطالبكم فالتفتوا لذلك رجاءً"، مضيفًا في النقطة الثالثة عشر "أنصح بالتنسيق مع العشائر العراقية والنخب الثقافية والأدبية والإعلامية وغيرهم".

أشار الصدر في النقطة الخامسة عشر "صبر الفاسد سرعان ما ينفد وصبركم أطول فاعتصموا بحبل الله ولا تيأسوا، فسلميتكم أعظم من جدرانهم وسلاحهم".

فيما لفت زعيم التيار الصدري إلى أنه "أعلموا أنه لو تم الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم".

الصدر للمتظاهرين: أخوتكم في (التيار الصدري) بجميع تشكيلاته في خدمتكم..



نسأل الله أن لا تحتاجوا لمعونة أحد

كانت صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلنت حالة التأهب بين صفوف التيار الصدري وسرايا السلام اعتبارًا من ليلة الخميس المقبل، وهي الليلة التي ستسبق الاحتجاجات المزمع انطلاقها في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

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كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر بيانًا بشأن التظاهرات التي من المقرّر انطلاقها يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما لفت إلى أن كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب و"هيستيريا" من المد الشعبي ولا حلول لديهم، مشيرًا إلى أنهم، كلّهم، سلّموا أنفسهم لـ"خارج الحدود".

ويتواصل التحشيد لتظاهرات كبيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، تكريمًا لدماء الضحايا الذين سقطوا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري في الاحتجاجات، واستئنافًا للضغط الهادف إلى التغيير في البلاد.

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