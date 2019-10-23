السهلاني يطالب بتطبيق نظام تحسين المعدل لطلبة الدراسات المنتهية

2019/10/23 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء و وزيرة التربية بتطبيق نظام تحسين المعدل لطلبة الدراسات المنتهية ( السادس الاعدادي ) كما كان معمول به سابقا.

وقال السهلاني في بيان تلقته "الغد برس؛، ان " قرار وزارة التربية بالغاء نظام تحسين المعدل سابقا كان تحت ظروف معينة اما الان فليس هنالك مبررا لالغائه سيما مع الظروف الحرجة التي تعصف بالبلد.

واضاف ان "منح فرصة اضافية للطلبة باداء الامتحان بغية تحسين معدلاتهم هي اجراء مستحق لابنائنا الطلبة في ظل الظروف غير المستقرة اقتصاديا وامنيا التي يعيشها بلدنا والتي من الممكن ان تكون سببا في خفض معدلات بعض الطلبة في الامتحانات وبالتالي فان الغاء تطبيق تحسين المعدل سيحرمهم من فرصة تطوير انفسهم والحصول على كليات افضل بما يساوي رغباتهم وطموحاتهم".

واوضح السهلاني ان "الطلبة هم دعامة بناء الوطن ويجب علينا جميعا مسئولون ومعلمون وأولياء أمور أن ندعمهم في تحصيل المعارف والمهارات اللازمة من اجل المشاركة الايجابية والفاعلة في كافة مجالات الحياة ، وهذا ما يضعنا امام مسؤولية كبيرة تحتم علينا الاهتمام بشريحة الطلبة والارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي".

وبين دعوته "بضرورة اعادة العمل بنظام تحسين المعدل لضمان طاقات شبابية تحمل طموحات عالية لتطوير نفسها وخدمة بلدها".

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