2019/10/23 | 22:20

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بأزياء عسكرية..



إحباط أكبر عملية إرهابية لإستهداف قرية بديالى خلا

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بأزياء عسكرية..



إحباط أكبر عملية إرهابية لإستهداف قرية بديالى خلال تظاهرات الجمعة

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